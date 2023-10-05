В Петербурге на выставке представили полотна и иконы Возрождения

Посетители смогут познакомиться с 6 основными типами образа Богоматери в православии, а также с 23 в католицизме через иконы, гравюры, скульптуры и живописные полотна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Государственный музей истории религии в Санкт-Петербурге открыл выставку "Лики Богоматери", на которой представил живописные полотна и иконы XVI века. Как рассказала корреспондент ТАСС куратор выставки - старший научный сотрудник отдела научного проектирования экспозиции и выставок музея Светлана Семенова, посетители смогут увидеть более сотни экспонатов.

"Наша задача была показать иконографическое разнообразие образов Богоматери - как они формировались, как воплотились в православии и как развивались в католицизме, в чем отличия восточного восприятия Богоматери от западного. На выставке представлено более ста экспонатов, в том числе шедевры эпохи Возрождения и старинные иконы XVI века", - поделилась Семенова.

Она также подчеркнула, что некоторые экспонаты, особенно важные с точки зрения иконографии, были отреставрированы специально к открытию выставки. Посетители смогут познакомиться с 6 основными типами образа Богоматери в православии, а также с 23 в католицизме через иконы, гравюры, скульптуры и живописные полотна.

Среди самых значимых из представленных работ двусторонняя икона Божией Матери "Знамение", датируемая XVI веком, полотно "Святое Семейство в гирлянде цветов" Яна Питера Брейгеля, акварель "Поклонение волхвов" Ф. Л. Реймана, а также икона "Образ явленных и чудотворных икон Богоматери", на которой можно увидеть более 150 образов Богородицы.

Выставка открыта до 12 декабря 2023 года.

Государственный музей истории религии является федеральным государственным бюджетным учреждением культуры, находится в ведении Министерства культуры РФ. Его музейные фонды насчитывают около 200 тыс. экспонатов, представляющих собой памятники истории и культуры разных стран, эпох и народов.