На выставке "Учитель и ученик" в музее Тропинина в Москве покажут более 50 картин

Экспозиция откроется 7 октября

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Выставка, рассказывающая о наставничестве в истории русской живописи, откроется в музее В. А. Тропинина в Москве 7 октября. Об этом сообщила директор музея Ольга Журавлева на пресс-конференции в ТАСС.

"Выставка "Учитель и ученик" была запланирована именно на эти даты год назад как основное якорное событие Года педагога и наставника, который объявлен в этом году в нашей стране. И нам показалось чрезвычайно интересным и важным проследить эту историю, кто у кого был учителем, учеником на примере лучших отечественных художников. Основной корпус произведений, которые представлены на выставке, порядка 50, это из фондов музея Тропинина", - поделилась она.

На выставке будут представлены в основном живописные полотна. Часть из них музею предоставил коллекционер Дмитрий Поликарпов. При этом директор музея пока не раскрывает, какие именно работы будут показаны зрителям."Левитановский Плес, Волга и такие замечательные места, которые так подходят к золотой осени, будут на примере вещей и Дмитрия, и нашей коллекцией", - добавила Журавлева. "Василий Андреевич Тропинин одновременно и учитель, и ученик в нашем проекте. Даже будучи крепостным художником, он все-таки получил академической образование в Санкт-Петербурге. Учителем он стал, когда освободился от крепостничества", - отметила она.

По словам куратора выставочного проекта Татьяны Прохоровой, экспозиция охватывает широкий хронологический период вплоть до XX века. "На примере этой цепочки "учитель-ученик" немножко заглянули в прошлое, процетировав всех больших художников, начиная от Средневековья, которые сказали какие-то значимые слова о том, как нужно обучаться живописи. Немного заглянули и в век двадцатый", - заключила куратор.