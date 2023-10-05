На ВДНХ открыли обновленный павильон Республики Узбекистан

По словам мэра столицы Сергея Собянина, комплекс ВДНХ прошел огромный путь восстановления, реставрации, и сегодня является самым привлекательным объектом на территории России

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев открыли Выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан на ВДНХ.

По словам мэра, комплекс ВДНХ прошел огромный путь восстановления, реставрации, и сегодня является самым привлекательным объектом на территории РФ. Около 20 млн человек ежегодно посещает ВДНХ.

"Восстановлены десятки исторических объектов, созданы новые точки притяжения, и, конечно, одной из жемчужин ВДНХ являются исторические павильоны бывших Республик СССР, национальные павильоны. По поручению президента Российской Федерации, по соглашению с рядом стран восстанавливаются один за другим эти павильоны, сегодня это уже шестой такой павильон. Два находятся в стадии реставрации. Павильон Узбекистана - один из самых красивых павильонов и самых сложных с точки зрения восстановления и реставрации", - сказал Собянин.

Он поблагодарил президента и граждан Узбекистана, которые, по его словам, вложили душу в этот объект, подошли с полной ответственностью, тщательностью к восстановлению уникального объекта культуры. "Помимо этого и вдохнули жизнь в павильон, потому что он наполнен историей, культурой Узбекистана. И я думаю, что этот павильон будет одним из самых привлекательных на территории ВДНХ. Будет еще укрепление связи, культуры, истории наших стран, дружбы между нашими странами", - добавил Собянин.

"История России и Узбекистана всегда была пронизана узами дружбы и партнерства. Между нами выстроены тесные отношения во всех сферах - начиная с торгово-экономического и индустриального сотрудничества на государственном уровне вплоть до прямых родственных связей наших народов. Вам удалось создать по-настоящему аутентичный уголок вашей страны. Здесь собраны уникальные объекты культурного наследия, современного искусства и ремесел. И все это передает неповторимую атмосферу Узбекистана, позволяет глубже понять наших друзей и соседей", - отметил Мантуров.

Ходжаев в свою очередь добавил, что в стенах павильона № 66 жители Москвы и гости столицы со всего мира получили возможность ознакомиться с достижениями отраслей народного хозяйства и промышленности Узбекистана, а также погрузиться в атмосферу его национальной культуры и самобытности. "Спустя много лет, благодаря инициативе глав республики Узбекистан и Российской Федерации, а также стремлению наших стран и народов укреплять исторически сложившиеся дружеские отношения, павильон Узбекистана вновь возродился и радует своим архитектурным обликом и богатым содержанием", - сказал заместитель премьер-министра Республики Узбекистан.

О павильоне

Как сообщается в материалах мэрии, выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан размещен в павильоне № 66 "Советская культура". Заказчиком реставрации павильона выступило правительство Республики Узбекистан. В обновленном павильоне открыты пять выставочных залов: "Центральный", в котором размещена экспозиция "Культурное наследие Узбекистана - достояние всего человечества"; "Прикладное искусство"; "Зал живописи XIX-XX веков"; "Туристический потенциал Узбекистана"; "Новый Узбекистан" - зал для проведения конференций и других мероприятий.

Выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан стал шестым национальным павильоном на ВДНХ. Ранее были открыты павильоны Азербайджана (№ 14), Армении (№ 68), Белоруссии (№ 18), Казахстана (№ 11) и Молдавии (№ 10).

В планах открытие еще двух национальных павильонов - выставочно-торговых центров Республики Абхазия (№ 6) и Киргизской Республики (№ 4).