В Москве на трех площадках откроется международный фестиваль архивных фильмов

Показы пройдут в кинотеатрах "Иллюзион" и "Зотов. Кино", а также в кинозале Третьяковской галереи

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Отреставрированная версия картины "Дети века" Евгения Бауэра и "Отравительница" студии Pathe Freres с участием Макса Линдера откроют третий Московский международный фестиваль архивных фильмов в кинотеатре "Иллюзион" в пятницу. В этом году программа кинофестиваля помимо "Иллюзиона" охватит также кинозал Государственной Третьяковской галереи и кинотеатр "Зотов. Кино", сообщили в пресс-службе смотра.

"Мы искренне рады приветствовать наших гостей и зрителей на фестивале архивного кино. На этом фестивале вас ждут уникальные фильмы, интересные лекции и неожиданные открытия. Фестиваль архивного кино - это не просто мероприятие, это погружение в историю и культуру через объектив кинокамеры. Мы стараемся сделать каждый фильм настоящим открытием, даря вам возможность увидеть знаковые произведения иначе. Мы верим, что в этом мире архивного кино каждый из вас найдет что-то особенное", - привели в пресс-службе слова программного директора фестиваля и заместителя гендиректора Госфильмофонда РФ Ольги Деревянкиной.

Главной площадкой кинофестиваля является кинотеатр "Иллюзион", но в этом году показы также пройдут в кинозале Третьяковской галереи и кинотеатре "Зотов. Кино" - последний присоединился к фестивалю впервые. Третий фестиваль архивных фильмов представит 10 кураторских программ, составленных ведущими научными сотрудниками Госфильмофонда не только для профессионального сообщества, но и широкой аудитории. Большая часть показов пройдет с пленки, зрителям представят как известные, так и забытые отечественные и зарубежные фильмы.

Основную программу кинофестиваля "Культурный обмен, реставрации и находки" составила историк кино Тамара Шведюк. В нее вошли, в частности, отреставрированная версия фильма "Глупые жены" (1922) Эриха фон Штрогейма, переданная для показа фестивалем немого кино в Сан-Франциско, а также новая реконструированная версия фильма "Игра без риска" (1927) Джозефа Хэнабери. Сразу четыре фильма с участием итальянской актрисы Франчески Бертини покажут в секции "Франческа Бертини - первая и последняя дива". В программе - картины "Трубадур", "Ассунта Спина", "Моя малышка" и "Тоска".

Посетители Третьяковской галереи смогут посетить четыре программы, выстроенные вокруг темы актерского и режиссерского мастерства. Одна из них - "Кинопробы" - посвящена актерским пробам отечественных актеров Олега Ефремова, Инны Чуриковой, Екатерины Савиновой и других. В рамках программы куратора Светланы Мелентьевой "Дебют" покажут фильмы одноименного экспериментального молодежного творческого объединения киностудии "Мосфильм" конца 1970-х - начала 1990-х годов, среди которых есть и ранняя работа Валерия Тодоровского "Катафалк".

На закрытии фестиваля 15 октября москвичам и гостям города покажут отреставрированный звуковой фильм "Шуша" (1946) Витторио Де Сики, цифровую копию которого подготовила Болонская синематека. Полная программа третьего фестиваля архивных фильмов и публичная программа представлены на его официальном сайте.