В Петербурге пройдет Международный кинофестиваль "Мир знаний"

Он откроется фильмом "Музыка звезд" Анастасии Зверьковой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Фильм "Музыка звезд" режиссера Анастасии Зверьковой о научных сотрудниках Специальной астрофизической обсерватории РАН откроет в Санкт-Петербурге XVIII Международный кинофестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов "Мир знаний", сообщили организаторы. Тема фестиваля в этом году - "Невидимая работа музеев".

Церемония открытия кинофестиваля состоится в Планетарии №1. Частью программы вечера станет показ короткометражного полнокупольного фильма "Вечный странник на звездном пути" белорусского режиссера Надежды Гиль в сопровождении эмбиент-сета электронного музыканта Ильи Утехина. Фильм открытия "Музыка звезд" покажут в Доме кино. "Картина рассказывает о научных сотрудниках специальной астрофизической обсерватории РАН, крупнейшего в России объекта для наблюдения за Вселенной, расположенного в уникальном населенном пункте Нижний Архыз (Букино)", - отметили организаторы.

Международная конкурсная программа 18-го кинофестиваля "Мир знаний" представит 7 документальных картин из России, США, Великобритании, Бельгии, Непала. Их отличает нестандартный взгляд на вопросы современной прикладной науки, а также восприятие человечеством этих вопросов.

В национальном конкурсе участвуют 17 фильмов. В этом году в фокусе режиссеров - атомная энергетика, экология, этнографические исследования, орнитология, океанология, достижения в сфере медицины, современные изобретатели и ученые прошлого. Среди участников - как давно зарекомендовавшие себя в сфере научного кинорежиссеры, к примеру, Юлия Киселева и Владимир Марин, так и дебютанты.

Большинство кинопоказов фестиваля пройдет в Доме кино. Специальные события запланированы в Планетарии №1, книжном магазине "Порядок слов" на Фонтанке и пространстве "Лекторий’порт". В их числе - ночь полнокупольного кино, показы фильмов из архива Лаборатории научно-исследовательской кинематографии Института физиологии имени И. П. Павлова РАН и другие. Вход на все показы свободный по регистрации на сайте фестиваля.

Особые и образовательные программы фестиваля

В особую программу вошли картины о научной и исследовательской деятельности музеев. В их числе - "Воображаемый музей Михаила Шемякина: 60 лет исследований" режиссера Степана Любимова, "Мумии возвращаются" Дмитрия Завигельского, "Кочующий музей" Милы Кудряшовой и ряд других.

Отдельную программу подготовили и для юных зрителей. Так, они смогут увидеть премьеру проекта "Путеводитель по вселенной" телеканала "Наука", короткие образовательные мультфильмы проекта "Мультизнания" и работы классика отечественной мультипликации Льва Мильчина, представленные совместно с "Союзмультфильмом".

На фестивале также пройдет лаборатория Science Film Lab, нацеленная на развитие индустрии научно-популярного кино и повышение компетенции авторов документального кино. "В этом году программа посвящена научной деятельности музеев и проводится для студентов творческих вузов и работников музеев из Санкт-Петербурга. Тема лаборатории вызвала большой интерес - более 200 заявок поступило от потенциальных участников, а всего в лаборатории примет участие 50 человек", - рассказали организаторы.

Еще один образовательный проект будет представлен в рамках спецпоказа фильмов акселератора научного и индустриального кино Сибири. Это совместный проект новосибирского кинофестиваля "Кремний" и Киностудии им. М. Горького. Летом этого года творческие команды из Новосибирской области вместе с кураторами создали 12 короткометражных фильмов - на кинофестивале "Мир знаний" покажут лучшие работы студентов.

Фестиваль будет проходить по 10 октября. Он организован Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ.