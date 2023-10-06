В Петербурге откроется фестиваль прозаиков и поэтов, пишущих для детей

Тексты, прошедшие конкурсный отбор, войдут в ежегодный альманах "Как хорошо!.."

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль прозаиков и поэтов, пишущих для детей, "Как хорошо уметь писать!" открывается в Санкт-Петербурге. В нем участвуют как совсем молодые авторы, так и писатели, уже получившие профессиональное признание.

"Наш фестиваль - это литературная учеба и открытие новых имен. Только за первые 10 лет в фестивале участвовало более 100 человек, из которых 60 стали профессиональными писателями, выпустили книги. Их имена теперь на слуху", - сказала на пресс-конференции в ТАСС президент Фонда "Дом детской книги" Алла Насонова.

Она рассказала, что ежегодно весной в оргкомитет фестиваля со всех концов страны и даже из-за рубежа приходят сотни рукописей от молодых авторов. И руководители секций проделывают огромную работу, чтобы отобрать из этого потока два десятка наиболее интересных текстов. Среди получивших приглашение на этот фестиваль - писатели из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Стерлитамака, Минска, Челябинска, Архангельска, Городца (Нижегородская область), Екатеринбурга, Ростова-на-Дону.

Фестиваль откроется конференцией по проблемам детской литературы в новом креативном пространстве литературного музея "ХХ век" - партнера нынешней встречи. Музей проведет издательскую лабораторию - новое интерактивное занятие для детей: в ходе игры участникам предложат пройти весь процесс издательства книги. Следующие два дня участники фестиваля проведут в Доме детской книги, который объединяет в себе издательство, исследовательский центр, площадку для встреч с читателями и семинары детских писателей.

Тексты прозаиков и поэтов, прошедших конкурсный отбор, войдут в ежегодный альманах "Как хорошо!..", который презентуют и вручат авторам.

Фестиваль состоится при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (департамент государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии).