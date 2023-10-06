В Петербурге откроется театральный фестиваль "Балтийский дом"

Он пройдет под девизом "Взгляд на Восток"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. ХХХIII Международный театральный фестиваль "Балтийский дом" открывается в Петербурге под девизом "Взгляд на Восток". Он пройдет 6 по 18 октября при поддержке Министерства культуры РФ, правительства и комитета по культуре Санкт-Петербурга.

"Фестиваль обратит особое внимание на театральное искусство Индии и Ирана, а также представит взгляд российских театров на театр Востока и покажет особый этнический колорит национальных театров республик России", - рассказали в пресс-службе фестиваля.

Спектакль крупнейшего театрального режиссера Индии Раджата Капура "Ничего похожего на Лира" представит Театральная компания "Синематограф" (Мумбаи). Этот мастер обладает редкой способностью делать комедию из чего-то мрачного и трагического. Он не раз обращался к шекспировским трагедиям, используя клоунов в качестве стилистического приема. В этом же ключе сценически решен им и "Король Лир".

Зрители фестиваля познакомятся с современным иранским театром, который часто обращается к народным сказаниям и мифологическим мотивам. В основе спектакля Тегеранского университета "Речь Гурдофарид" - текст "Книги царей" ("Шах-наме") персидского поэта Фирдоуси, собравшего в своей поэме целый свод иранского устного фольклора.

Примечательным аспектом фестивальной программы станет осмысление литературных произведений Востока в постановках российских театров. Откроет фестиваль спектакль Никиты Кобелева "Лягушки" Псковского академического театра драмы по роману современного китайского прозаика, лауреата Нобелевской премии по литературе Мо Яня. Спектакль посвящен теме насильственного ограничения рождаемости в 1970-1980-е годы в Китае.

Государственный театр коренных малочисленных народов Севера "Гулун" (Якутск) покажет спектакль Сергея Потапова "В чаще" по рассказу японского писателя Рюноскэ Акутагава. Место действия перенесено в края, где обитают чукчи.

Эпос в современном преломлении

В программу фестиваля включены спектакли, в которых значимую роль играет народный эпос. Так, Национальный драматический театр из Элисты (Калмыкия) представит постановку Бориса Манджиева "Араш" - спектакль-реквием, в котором наряду с реальными историческими деятелями ХХ века на сцене появляются герои калмыцкого эпоса.

Государственный бурятский академический театр драмы (Улан-Удэ) представит спектакль Олега Юмова "Лес/Ой" по мотивам пьесы Александра Островского "Лес". Это первый в истории языковой микс на бурятском, русском и монгольском языках.

В дополнительную программу фестиваля войдут круглый стол, творческие вечера и мастер-классы. Древнему боевому искусству Каларипаятту обучат студентов творческих вузов артисты Театральной лаборатории "Адишакхти" (Индия). Преподаватели Тегеранского университета покажут, как перевести старинный эпос на современный театральный язык на примере древнерусского памятника письменности - "Слово о полку Игореве".

В рамках образовательной программы ведущих театральных вузов России - ГИТИСа, ВГИКа и РГИСИ - будут показаны спектакли выпускных курсов.

О фестивале

Фестиваль "Балтийский дом" является одним из крупнейших театральных форумов России. Ежегодно он знакомит зрителей с современными тенденциями развития мирового театрального искусства. За все этти годы в нем приняли участие более 300 театров из 30 стран.

Главной площадкой этого проекта является театр "Балтийский дом", который в последние три десятилетия прославился разнообразной фестивальной деятельностью. Это дало ему право прибавить к своему названию беспрецедентное дополнение: театр-фестиваль.