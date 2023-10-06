На фестивале в Новосибирске Денис Мацуев исполнит неизвестную сонату Штрауса

Российский пианист представит новую сольную программу

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Российский пианист Денис Мацуев представит новую сольную программу на фестивале "Диалог поколений", который продлится в Новосибирске до 8 октября. В нее в том числе войдет совершенно неизвестная соната немецкого композитора Рихарда Штрауса, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"8 октября Денис Мацуев представит новую сольную программу: прозвучит одно из главных произведений мировой романтической музыки "Крейслериана" Роберта Шумана, совершенно неизвестная ранняя соната Рихарда Штрауса и одна из космических сонат Александра Скрябина - Соната №5, исполнение которой было давней мечтой музыканта", - сообщили в пресс-службе.

Фестиваль "Диалог поколений" объединяет на одной площадке уже признанных артистов и юных исполнителей. Зрителей ждет масштабная программа, состоящая из двух гала-концертов с оркестром, фортепианных вечеров, а также открытой репетиции и лекций о программах концертов. На сцене Новосибирской государственной филармонии вместе с Мацуевым выступят выдающиеся молодые музыканты - лауреаты Международного конкурса им. П. И. Чайковского, ставшего главным культурным событием 2023 года. "Новосибирского зрителя ждет встреча с Сергеем Давыдченко (фортепиано, I премия), Софией Виланд (флейта, I премия), Семеном Саломатниковым (труба, I премия), Джорджем Харлионо (фортепиано, II премия), Равилем Ислямовым (скрипка, II премия), Даниилом Коганом (скрипка, III премия). Также открытием для публики станут имена восходящих звезд, лауреатов конкурсов "Созвездие", "Золотые таланты", "Щелкунчик" - Полины Тхай (виолончель) и Даниила Абросимова (фортепиано)", - пояснили организаторы фестиваля.

Гала-концерты на фестивале пройдут в сопровождении Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением музыкального руководителя и главного дирижера Новосибирского театра оперы и балета Дмитрия Юровского и художественного руководителя и главного дирижера Новосибирского академического симфонического оркестра Димитриса Ботиниса.