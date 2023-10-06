В Красноярске на фестивале "Хворостовский" пройдут мастер-классы по оперному искусству

Перед студентами выступят солист Мариинского театра Сергей Скороходов и оперная певица из Франции Македа Монне

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Мастер-классы по оперному искусству для студентов в рамках красноярского фестиваля "Хворостовский" дадут солист Мариинского театра Сергей Скороходов и оперная певица из Франции Македа Монне. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Красноярской филармонии.

"В рамках фестиваля, посвященного легендарному оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, пройдет образовательная программа - участники проведут мастер-классы для студентов музыкальных учебных заведений. Мастер-класс по оперному искусству для учащихся Сибирского государственного института искусств дадут заслуженный артист Республики Башкортостан солист Мариинского театра Сергей Скороходов (тенор) и оперная певица из Франции Македа Монне (сопрано)", - сообщили в пресс-службе.

Также в рамках обучающей программы фестиваля звезды мировой оперной сцены проведут в Красноярске свои творческие встречи. "Солист Мариинского театра Владислав Сулимский (баритон) проведет творческую встречу в Красноярском педагогическом колледже №1 имени М. Горького. Творческую встречу в детской музыкальной школе №4 проведет пианист, лауреат XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского Илья Папоян", - отметили в пресс-службе.

Сергей Скороходов с 2007 года является солистом оперной труппы Мариинского театра. Среди его партий, исполняемых на сцене театра, - Ленский ("Евгений Онегин"), Водемон ("Иоланта"), Андрей Хованский ("Хованщина"). Оперная певица Македа Монне сотрудничала с Моцартовским парижским оркестром. Исполняла партию сопрано в "Реквиеме" композитора Лигети.

О фестивале

Красноярский фестиваль искусств "Хворостовский" пройдет в Красноярске с 13 по 31 октября. Откроет фестиваль оперная певица Хибла Герзмава. Также на мероприятии впервые выступит заслуженный коллектив России - академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. Фестиваль организует Красноярская филармония при поддержке регионального правительства.