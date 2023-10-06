Эрмитаж проведет в конце октября в Белграде серию культурных мероприятий

В программу музея вошли кинопоказы, концерты, лекции и выставки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж проведет в Белграде 24-29 октября серию культурно-просветительских мероприятий. Как сообщила пресс-служба музея, в рамках Дней Эрмитажа в Сербии планируется открытие двух выставок, проведение кинопоказов, концертов, публичной лекции и археологической конференции.

"С 24 по 29 октября 2023 года Белград примет первые Дни Эрмитажа в Сербии. Это событие международного масштаба организовано Эрмитажем, Министерством культуры Сербии и компанией "Газпром нефть". В сотрудничестве с Национальным музеем Сербии Эрмитаж откроет сразу две выставки: "Незримое искусство" и "Царский фарфор". 25 октября в Университете Белграда c открытой лекцией "Петербургские мосты культуры" выступит директор Эрмитажа Михаил Пиотровский", - сообщила пресс-служба.

Эрмитажные выставки будут проходить в Национальном музее Сербии с 24 октября по 24 ноября. Инклюзивный проект "Незримое искусство" даст посетителям возможность с помощью тактильных макетов узнать на ощупь поверхность древних фресок, структуру старинных ковров и познакомиться с другими произведениями из эрмитажной коллекции. Экспозиция "Царский фарфор" соединит реплики дворцовых сервизов, которые были в ходу на парадных обедах и семейных торжествах у российских монархов, с историей династии Романовых.

В Югославской кинотеке запланированы сербские премьерные показы кинокартин "Императрицы" и "Петр I. Последний царь и первый император". Участников Дней Эрмитажа также ждут мастер-классы, семинары и круглые столы. В Белграде и Нови-Саде в рамках Дней Эрмитажа пройдет российско-сербская научная археологическая конференция.

К 100-летию сербского балета, которое отмечается в этом году, петербургский театр балета имени Леонида Якобсона даст 24 и 25 октября представления в Национальном театре Белграда. Там же 28 октября состоится концерт российского баритона, народного артиста России Василия Герелло, сообщила пресс-служба Эрмитажа.