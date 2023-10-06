В Калининграде открылся VIII фестиваль театров кукол с участием 10 коллективов

Мероприятие приурочено к 300-летию философа Иммануила Канта

КАЛИНИНГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Восьмой фестиваль театров кукол "Петровский балаган" начался в Калининграде. Культурный форум собрал на этот раз 10 лучших коллективов из городов России, в том числе из ДНР. Об этом сообщил ТАСС заслуженный работник культуры РФ, директор Калининградского областного театра кукол Александр Перебейнос, выступающего организатором.

"В очередном, восьмом фестивале "Петровский балаган", который мы проводим с 1997 года раз в два года, участвуют театры кукол из Санкт-Петербурга, Калининграда и области, из Перми, Иванова и Горловки. Всего - 10 коллективов, которые покажут свои лучшие спектакли не только для детей, но и для взрослых зрителей", - рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что нынешний фестиваль приурочен к 300-летию философа Иммануила Канта, который жил в Кенигсберге (нынешний Калининград). "Наших гостей каждый день фестиваля встречает "сам" Кант, они общаются и путешествуют по городу с ним. В дискуссиях знакомим с философией Канта, сообща пытаемся найти свой "философский камень" в творчестве, - заметил он.

Гостями фестиваля стали артисты Горловского театра кукол из ДНР. Как пояснил Перебейнос, несмотря на сложности, были найдены возможности, чтобы делегировать кукольников на калининградский фестиваль. Они порадуют юных зрителей спектаклем "Домик для улитки".

Независимое экспертное жюри возглавляет ответственный секретарь комиссии по театрам для детей и юношества Союза театральных деятелей (СТД), заслуженный работник культуры России Ольга Глазунова. Второе жюри - детское, оно сформировано из ребят, которые занимаются в театральных студиях. Главный приз "Петровского балагана" - статуэтка Петрушки с одним из главных символов Калининградской области - янтарем. Это авторская работа местного художника, изготовленная специально для фестиваля.

"Калининградский областной театр кукол в предстоящие три дня будет не только площадкой для показа спектаклей. В рамках этого форума, поддержанного Министерством по культуре и туризму Калининградской области, а также СТД России, состоится обмен опытом работы по многим направлениям театрального искусства для детей, дискуссии, круглый стол по волнующим кукловодов вопросам", - отметил Перебейнос.

Открыл фестивальную программу театр кукол "Бродячая собачка" из Санкт-Петербурга. Он представил "Гадкого утенка" по Гансу Христиану Андерсену. Спектакль не сходит с афиши этого театра с 2004 года и служит образцом подлинной классики кукольного жанра. Он побывал в самых разных странах мира, участвовал в программе российских и международных фестивалей и получил множество наград.

О "Петровском балагане"

Корни названия "Петровский балаган" восходят к эпохе Петра Первого. Находясь с делегацией Великого посольства в Кенигсберге в 1697 году, царь-реформатор для утехи и культурного просвещения взял с собой артистов-балаганщиков. Уже тогда, полагают историки, в жизни города начали появляться традиции русского праздника, которые возрождаются в наши дни, в том числе благодаря калининградскому фестивалю театра кукол "Петровский балаган".

Калининградский областной театр кукол - единственный детский профессиональный театр в самом западном российском регионе. С 1976 года он располагается в одном из самых красивых зданий города - архитектурном памятнике XIX века, кирхе памяти королевы Пруссии Луизы. Репертуар театра состоит из нескольких десятков спектаклей. Коллектив выезжает на гастроли в города России, Белоруссии, бывал и в других стран, участвовал в международных фестивалях.