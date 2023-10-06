Минкультуры объявило лауреатов премии для преподавателей музыкального искусства

Учителя детских школ искусств получили 100 премий по 500 000 рублей, 25 педагогов училищ и 25 преподавателей вузов - по 1 млн рублей

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Объявлены имена 150 лауреатов премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства 2023 года. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в Telegram-канале.

"Второй раз на конкурсной основе мы отмечаем невероятный вклад педагогов и вручаем им награды: 100 премий по 500 000 рублей учителям ДШИ [детских школ искусств], 25 педагогам училищ и 25 преподавателям вузов - по 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Имена лауреатов опубликованы на сайте министерства.

В 2023 году на конкурс выдвинули 565 соискателей: 71 от вузов, 106 от училищ и 388 от детских школ искусств. Лауреатами стали представители более 50 регионов страны.

"Специальная комиссия, которую сформировало Министерство культуры РФ, оценивала кандидатов по трем критериям: наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс, результаты обучения учеников, опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях", - отметила министр.

В 2022 году конкурсы на присуждение премий были проведены впервые. Всего тогда было выдвинуто 513 кандидатов из 79 регионов РФ.