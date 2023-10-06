На авиарейсе Санкт-Петербург - Мурманск пройдет мастер-класс по созданию мультфильма

Его проведет режиссер анимации и компьютерной графики Алина Исрафилова

ТЮМЕНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Пассажиры авиарейса Санкт-Петербург - Мурманск станут участниками Десятого международного фестиваля детских и семейных фильмов "Ноль Плюс", они создадут мультфильмы и смогут посмотреть лучшие киноленты из его программы на борту самолета. Об этом сообщили в пресс-службе кинофестиваля "Ноль Плюс".

"Удивительный рейс ждет пассажиров самолета авиакомпании Smartavia, который утром 7 октября вылетит по маршруту Санкт-Петербург - Мурманск. Они станут гостями X Международного фестиваля детских и семейных фильмов "Ноль Плюс", который проходит в разных регионах России с 1 по 8 октября. Дети смогут принять участие в уникальном воздушном мастер-классе по анимации", - рассказали в пресс-службе.

Мастер-класс для пассажиров проведет режиссер анимации и компьютерной графики Алина Исрафилова. За два часа полета участники научатся создавать мультфильмы в технике стоп-моушен, кроме этого, они смогут посмотреть лучшие фильмы программы фестиваля этого года.

В прошлом году авиакомпания Smartavia уже сотрудничала с фестивалем, совместно проведя первый в мире кинофестиваль на высоте 10 тыс. м. Пассажиры рейса Сочи - Тюмень поучаствовали в нем в качестве кинокритиков и членов жюри. Посредством бортовой системы Smartavia Wow! они смотрели короткометражные фильмы и определяли лучший из них.

Фестиваль "Ноль Плюс" проходит в Тюмени с 1 по 8 октября, он организован Институтом развития кино и медиа, Фондом развития творчества "Жизнь и дело" при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Тюменской области, программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Аудиторией фестиваля ежегодно очно становится около 10 тыс. детей и подростков, родителей и учителей, а онлайн - более 100 тыс. человек. В этом году будет показано 169 фильмов из 40 стран, более 40 из картин - российские премьеры. Также показы фестивальных картин запланированы более чем в 30 регионах России.