Герман-младший лично представит свой фильм "Воздух" на кинофестивале в Токио

Драма вошла в основной конкурс 36-го Токийского международного кинофестиваля

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский режиссер Алексей Герман - младший прилетит в Японию, чтобы представить свою военную драму "Воздух", которая вошла в основной конкурс 36-го Токийского международного кинофестиваля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании Metrafilms.

"Алексей Алексеевич лично представит фильм "Воздух" на кинофестивале в Токио вместе с исполнительницей одной из главных ролей Анастасией Талызиной и художником-постановщиком картины Еленой Окопной", - сказали собеседники агентства.

Международный кинофестиваль в Токио пройдет с 23 октября по 1 ноября. На фестивале состоится мировая премьера фильма "Воздух". Вместе с картиной Германа в конкурс вошли еще 14 фильмов.

Сюжет строится вокруг подразделения юных летчиц, которые прибывают в смешанный авиационный полк во время Великой Отечественной войны. В фильме снялись Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина и Мария Мельникова. Производством картины занимались кинокомпании Metrafilms и "Амедиа продакшн" при поддержке Первого канала, Фонда кино, фонда "Кинопрайм", киностудии "Ленфильм" и комитета по культуре Санкт-Петербурга.

О фестивале

Международный кинофестиваль в Токио ежегодно проводится с 1985 года. Это крупнейший кинофестиваль в Азии, являющийся единственным в Японии официально аккредитованным Международной федерацией ассоциации кинопродюсеров (FIAPF). В разное время участниками и лауреатами фестиваля становились Алехандро Гонсалес Иньярриту, Александр Сокуров, Аки Каурисмяки, Цай Минлян и другие.

В 2023 году смотр откроется показом совместного немецко-японского фильма "Прекрасные дни" (Perfect Days, 2023) немецкого режиссера Вима Вендерса о поиске красоты в повседневном мире. Картина, азиатская премьера которой состоится на фестивале в Токио, рассказывает историю жизни уборщика туалетов в Токио. Он увлекается музыкой и книгами, а в свободное время фотографирует деревья.

Закроет фестиваль "Годзилла -1.0" (Godzilla: Minus One, 2023) японца Такаси Ямадзаки о нападении Годзиллы на послевоенную Японию.