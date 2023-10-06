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Празднование 150-летия Сергея Рахманинова

Фестиваль "Народный Рахманинов" откроется 10 октября в музее композитора

Открытие состоится в Московском музее С.В. Рахманинова

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Первый Всероссийский фестиваль, посвященный творчеству композитора Сергея Рахманинова, пройдет с 10 по 16 октября. Открытие состоится в Московском музее С.В. Рахманинова. Об этом сообщила директор музея Тамара Паршина.

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"Мы сейчас на последних днях подготовки к открытию этого музея. Фестиваль, который сейчас проходит, был долгие годы нашей заветной мечтой. Фестиваль нас интересовал, потому что нам хотелось говорить о Рахманинове не только между собой, не только с публикой, нам хотелось говорить с тем народом, который тоже заслуживает умных ученых разговоров о Рахманинове, о музыке, о жизни, о мире, о Вселенной", - сказала она на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.

Мероприятие проходит в честь 150-летия со дня рождения композитора.

Директор музея надеется, что фестиваль будет организовываться и в будущем. 

В рамках фестиваля также пройдет одноименный онлайн-конкурс для музыкантов, поэтов, артистов, художников и мастеров декоративно-прикладного творчества. По итогам конкурса будут выбраны 30 лауреатов, которых пригласят в Москву на очные мероприятия фестиваля. Все события пройдут в Московском музее С.В. Рахманинова, Доме русского зарубежья им. А. Солженицына, Концертном зале им. С.В. Рахманинова, Библиотеке им. А.П. Чехова. 

Теги:
РоссияПразднование 150-летия Сергея Рахманинова
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