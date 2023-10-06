Умер режиссер дубляжа "Догмы", "Ван Хельсинга" и "Гарри Поттера" Вячеслав Максаков

Ему было 76 лет

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский режиссер дубляжа фильмов, среди которых "Догма", "Кокаин", "Ван Хельсинг", "Гарри Поттер и узник Азкабана", Вячеслав Максаков умер в возрасте 76 лет. Об этом ТАСС сообщили в Гильдии кинорежиссеров России.

"Да, он умер вчера (5 октября - прим. ТАСС)", - сказала собеседница агентства.

Максаков родился 27 сентября 1947 года в Москве. В 1973 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Льва Кулешова). Работал режиссером, вторым режиссером и ассистентом режиссера, снялся в эпизодических ролях в фильмах Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино" и "Сибирский цирюльник". Являлся автором сценариев некоторых собственных фильмов.

С его помощью были озвучены зарубежные фильмы "Догма", "Кокаин", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Запах женщины", "Мальчишник в Вегасе", "Мемуары гейши", "Ван Хельсинг", "Евротур" и другие.