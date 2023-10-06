В Петербург вернули после реставрации витраж начала XX века

Объект станет частью обновленной экспозиции Центра культурного наследия им. академика Б. Б. Пиотровского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Считавшийся утраченным редкий витраж начала XX века в стиле модерн, изначально находившийся в одном из домов в Центральном районе Санкт-Петербурга и обнаруженный на помойке несколько лет назад, вернулся из Москвы после реставрации в музей городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Как сообщил журналистам глава отделения Антон Иванов, объект станет частью обновленной экспозиции Центра культурного наследия им. академика Б. Б. Пиотровского.

"В середине следующего года этот витраж войдет в новую, обновленную экспозицию как пример сохранения витражного наследия", - сказал Иванов.

В 2022 году витраж передала в дар музею городского отделения ВООПИиК жительница Петербурга, которой он много лет тому назад достался от друзей. Они нашли его около емкостей для сбора мусора в Петроградском районе. Витраж атрибутируется по дате постройки дома на Тележной улице, 13 - 1906-м годом. Предполагается, что он был демонтирован из парадной в начале 2010-х годов и считался утерянным. Осенью прошлого года витраж в аварийном состоянии перевезли для реставрации в Москву, в мастерские Российского государственного художественно-промышленного университета им. С. Г. Строганова.

Особенности реставрации

Как рассказала журналистам витражист Ольга Мельниченко (выпускница магистратуры РГХПУ им. С. Г. Строганова по специальности "Реставратор художественного стекла"), реставрация этого объекта стала ее дипломным проектом. Одним из самых сложных этапов, по ее словам, стала очистка витража от загрязнений и краски, которой были покрыты некоторые фрагменты, - на эти работы ушло около двух месяцев. Затем были воссозданы утраченные фрагменты.

По ее словам, уникальность витража заключается в том числе в наличии пейзажной вставки. "Мы видим, что здесь при помощи стекол выложены кусты, деревья, водоем и прочее, то есть росписи нет. И таких витражей - всего лишь 3% из сохранившихся (в Петербурге - прим. ТАСС)", - отметила она.

Помощь в передаче витража музею городского отделения ВООПИиК оказала куратор проекта "Витражи Санкт-Петербурга. Инвентаризация" Татьяна Княжицкая. Участники этого волонтерского проекта, стартовавшего в 2019 году, поэтапно формируют электронную базу данных по всем сохранившимся объектам такого рода в историческом центре города. Итогом каждого этапа являлась публикация книг с историческими справками по каждому витражу.

Княжицкая рассказала журналистам, что в настоящее время к печати готовится книга, посвященная витражам Центрального района. По приведенным ею данным, в Центральном районе насчитывается более 190 адресов с витражами.

Как ранее отмечала в беседе с ТАСС Княжицкая, Петербург обладал уникальным по количеству корпусом русских витражей, которого не было ни в одном другом городе страны. Сохранившиеся до наших дней несколько сотен подлинных образцов петербургского витражного искусства считаются уникальным наследием.