Герман-младший лично представит фильм "Воздух" на кинофестивале в Токио

Фильм вошел в основной конкурс кинофестиваля

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский режиссер Алексей Герман - младший прилетит в Японию, чтобы представить свою масштабную военную драму "Воздух", которая вошла в основной конкурс 36-го Токийского международного кинофестиваля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании Metrafilms.

"Алексей Алексеевич лично представит фильм "Воздух" на кинофестивале в Токио вместе с исполнительницами главных ролей Анастасией Талызиной, Аглаей Тарасовой, актрисой Еленой Лядовой и художником-постановщиком, художником по костюмам картины Еленой Окопной", - сказал собеседник агентства.

Международный кинофестиваль в Токио пройдет с 23 октября по 1 ноября. На фестивале состоится мировая премьера фильма "Воздух". Вместе с картиной Германа в конкурс вошли еще 14 фильмов.

По сюжету во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных летчиц. Все они пока не совсем понимают, что такое война. Героиням в исполнении актрис Анастасии Талызиной и Аглаи Тарасовой приходится непросто в мужском мире, но день за днем они доказывают, что не хуже мужчин. В фильме также снялись Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина и Мария Мельникова. Производством картины занимались кинокомпании Metrafilms и "Амедиа продакшн" при поддержке Первого канала, Фонда кино, фонда "Кинопрайм", киностудии "Ленфильм" и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

О фестивале

Международный кинофестиваль в Токио проводится ежегодно с 1985 года. Это крупнейший кинофестиваль в Азии, являющийся единственным в Японии официально аккредитованным Международной федерацией ассоциации кинопродюсеров. В разное время участниками и лауреатами фестиваля становились Алехандро Гонсалес Иньярриту, Александр Сокуров, Аки Каурисмяки, Цай Минлян и другие.

В этом году смотр откроется показом совместного немецко-японского фильма "Прекрасные дни" (Perfect Days, 2023) немецкого режиссера Вима Вендерса о поиске красоты в повседневном мире. Картина, азиатская премьера которой состоится на фестивале в Токио, рассказывает историю жизни уборщика туалетов в японской столице. Он увлекается музыкой и книгами, а в свободное время фотографирует деревья.

Закроет фестиваль "Годзилла -1.0" (Godzilla: Minus One, 2023) японца Такаси Ямадзаки о нападении Годзиллы на послевоенную Японию.