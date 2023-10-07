В Бишкеке начались Дельфийские игры стран - участниц СНГ

В них принимают участие около 600 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет

БИШКЕК, 7 октября. /ТАСС/. В Бишкеке стартовали 17-е по счету молодежные Дельфийские игры. Об этом с церемонии открытия сообщает корреспондент ТАСС.

Участие в мероприятии, которое проводится под патронажем международного Дельфийского комитета, принимают около 600 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет из государств Содружества. Победителей игр планируется определить по номинациям: фортепиано, скрипка, изобразительное искусство, академическое пение, сольное народное пение, эстрадное пение и народный танец. В фестивальную программу включены народные инструменты, духовые инструменты и художественные ремесла. Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри, в состав которого входят свыше 30 деятелей искусств, профессоров и докторов искусствоведения из стран СНГ. По итогам соревновательных дней лауреатов наградят золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

Как сообщили ТАСС в Министерстве культуры, информации и молодежной политики Киргизии, республика впервые принимает Дельфийские игры, которые продолжатся до 10 октября. Как отмечает киргизская сторона, всех участников и гостей игр помимо соревнований ожидает "знакомство с местными традициями, обычаями и культурой кыргызского народа".

Решение о проведении в Киргизии 17 Дельфийских игр СНГ было принято Советом глав правительств государств Содружества 29 мая 2020 года. В Минкультуры также напомнили, что поскольку 2023-й объявлен в СНГ Годом русского языка, то этот фактор обязательно "найдет отражение в программе мероприятия". "В сфере творчества игры занимают место аналогичное позиции олимпийских в спорте и объединяют состязания по художественным, научно-исследовательским, креативным и прикладным дисциплинам. Соревнования развиваются как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов, профориентации и подготовки кадров, воспитания подрастающего поколения", - пояснили в оргкомитете игр.

Дельфийские игры в Бишкеке организованы Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии, Дельфийским комитетом республики, а также при поддержке Исполкома СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, мэрии Бишкека и других киргизских госорганов.