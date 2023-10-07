В Турции выступит оркестр Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым

Гастроли пройдут с 8 по 11 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра отправляются на гастроли в Турцию. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"С 8 по 11 октября в Турции пройдут гастроли Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. За три дня коллектив и маэстро выступят в Анкаре, Стамбуле, а также в античном амфитеатре древнего города Аспендос, где будет дан первый концерт", - рассказали в пресс-службе.

В одном из древнейших римских театров в Турции, прозвучат отрывки из балета "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева и симфоническая сюита "Шехерезада" Николая Римского-Корсакова.

10 октября оркестр Мариинского театра совместно с Симфоническим оркестром Анкары под управлением Гергиева выступят на сцене Концертного зала президентского симфонического оркестра в Анкаре. Здесь прозвучит Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, требующая расширенного состава оркестра.

Завершит гастроли концерт в Культурном центре имени Ататюрка в Стамбуле. Один из символов города открылся после длительной реконструкции в 2021 году. Здесь петербуржцы исполнят фрагменты из балета "Щелкунчик" и Шестую ("Патетическую") симфонию Петра Чайковского.

Это первые зарубежные гастроли оркестра Мариинки после торжественного празднования (5 октября) 240-летия. С ним активно сотуднидничали все композиторы, чьи произведения вошли в программу этих гастролей.