Фильм "Семь дней осени" получил Гран-при фестиваля "Россия"

Режиссером картины является Алексей Головков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Фильм "Семь дней осени" режиссера Алексея Головкова из Москвы взял Гран-при XXXIV Открытого фестиваля документального кино "Россия", который завершился в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

Картина рассказывает о двух людях, живущих уже 30 лет вдали от людей в одной из долин Верхоянских гор за северным полярным кругом, но ни разу не слышавших голос друг друга.

Кроме того, приз за лучший полнометражный фильм получила кинокартина "Хранитель" режиссера Дмитрия Завильгельского (производство "Дельта Продакшн", Москва). Лучшим короткометражным фильмом в этом году признана картина режиссера Татьяны Скабард "Николай Обухович. За амальгамой бытия" (студия "Берег", Москва). Приз за операторское мастерство получил фильм "Военкоры" режиссера Артема Сомова из Москвы ("ТВ-Новости"). Лучшим дебютом признан "Горький мед" режиссера Юлии Макаровой из Санкт-Петербурга (Институт кино и телевидения). Приз зрительских симпатий оказался у картины "Война. Женский род" Екатерины Толдоновой из Москвы ("Юпитер-XXI").

Всего в этом году в конкурсной программе приняли участие 32 фильма, отобранных из 505 заявок.

"Я очень счастлив и горд быть здесь. Желаю, чтобы этот фестиваль в будущем стал международным и открылся миру, потому что я верю, что он станет одним из самых главных фестивалей документального кино, таким [масштабным], как Берлинский и Венецианский кинофестивали", - сказал на церемонии закрытия фестиваля член жюри, доцент кафедры кинорежиссуры факультета изящных искусств университета Докуз Эйлюль, режиссер и сценарист Рагып Таранч из Турции.

Фестиваль "Россия" проходит со 2 по 7 октября в Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. Это один из старейших кинофорумов, который проводится в Екатеринбурге с 1988 года, входит в число крупнейших в стране наряду с "Кинотавром" и "Посланием к человеку". В разные годы председателями жюри были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов.