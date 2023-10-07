Тульский театр кукол впервые покажет два спектакля на фестивале в Калуге

Зрители увидят постановки "Кентервильское привидение" и "Дон Кихот"

КАЛУГА, 7 октября. /ТАСС/. Два спектакля "Кентервильское привидение" и "Дон Кихот" впервые в Калуге покажет Тульский государственный театр кукол. Коллектив из Тулы первым после открытия фестиваля приехал в Калугу с показами в рамках фестиваля "Театральный причал", рассказал ТАСС директор театра Алексей Соколов.

"Тульский государственный театр кукол - первый после открытия в августе творческий коллектив - гость фестиваля "Театральный причал". До августа 2024 года Калугу посетят театры кукол городов России. В программе фестиваля познавательные лекции, мастер-классы, интерактивные мероприятия, в приоритете - спектакли, отмеченные премией "Золотая маска", а также созданные в рамках проекта "Культура малой родины". Тульский театр впервые на выходных в Калуге показывает две постановки "Кентервильское привидение" и "Дон Кихот", - рассказал Соколов.

В пьесе "Кентервильское привидение", которую покажут в субботу, главный герой погружает гостей замка и зрителей в свой мир, в зазеркалье. Он дает понять гостям, что они не что иное, как привидения.

Как уточнил художественный руководитель театра Алексей Алешко, в спектакле, созданном по мотивам романа Сервантеса, декорации и куклы создал молодой художник из Петербурга Елизавета Ольшвангер, а музыку написал артист Калининградского театра кукол Виталий Витковский. "Спектакль тульских коллег "Дон Кихот" будет идти в воскресенье. Он остро ставит вопросы человеческого бытия, но он полон юмора и простодушия, чего сейчас очень не хватает", - добавил Алешко.

Фестиваль в Калуге проходит впервые, он начался в августе 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Городской Управы Калуги. В фестивале примут участие театры из Тюмени, Костромской, Орловской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.