В Перми на "Золотой маске" показали "Братьев Карамазовых" петербургского театра

Одну из главных ролей в спектакле исполняет актриса Елизавета Боярская

ПЕРМЬ, 7 октября. /ТАСС/. Спектакль Малого драматического театра - Театра Европы из Санкт-Петербурга "Братья Карамазовы" представили в Перми на фестивале "Золотая Маска". Постановка Льва Додина, созданная по мотивам одноименного романа Достоевского, стала семикратным номинантом на премию "Золотая Маска" в 2022 году, сообщает пресс-служба фестиваля.

"Человек Достоевского непостигаем, человек у Достоевского непостижим по определению. В человеке Достоевского нет дна, поэтому в нем тонешь, захлебываясь. И нету тверди небесной, поэтому летишь с ним в космос, задыхаясь. Достоевский не рассказывает о человеке, не описывает человека, даже не изучает человека, он блуждает по человеку в ошеломлении восторга и ужаса, восторженного ужаса и ужасного восторга. Мы несколько лет блуждали следами Достоевского и делимся блужданиями по "Карамазовым", по жизни, по Достоевскому, по самим себе", - сказал о спектакле автор пьесы Лев Додин.

Одну из главных ролей в спектакле исполняет актриса Елизавета Боярская. Как пишут критики о постановке петербургского театра, сюжета в спектакле нет, следить нужно только за мыслью Достоевского, "которая осязаема, облечена в плоть героев, она развивается, убивает своей беспощадностью по отношению к человеку или вдруг пронзает жалостью к нему". "Из текста спектакля выкинуты все многочисленные персонажи, кроме старшего Карамазова, его сыновей и двух женщин, без которых немыслимы жизни всех этих мужчин. Герои Достоевского пытаются осмыслить вечные вопросы, ответы на которые невозможны. Русские мальчики Достоевского, нелюбимые отцом, ищут отца, но не находят его ни в семье, ни вообще на земле", - писала эксперт фестиваля "Золотая Маска" Татьяна Тихоновец.

Показы лучших спектаклей "Золотой Маски" последних лет из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска проходят в Перми в рамках празднования 300-летия столицы Прикамья. В афише фестиваля "Золотая Маска в Перми" - шесть спектаклей ведущих российских театров, отмеченных Российской национальной театральной премией. Открылся фестиваль в Перми в сентябре мюзиклом "Фома" Новосибирского музыкального театра. 3 и 4 октября "Золотая Маска" представила спектакль "Товарищ Кисляков" Александринского театра из Санкт-Петербурга, победивший в 2022 году в номинации "Лучший спектакль малой формы в драме". 7 и 8 ноября в столице Прикамья покажут спектакль "Танцующая в темноте" Новосибирского театра, "Старый дом", отмеченный премией "За лучшую работу художника по свету", затем 28 и 29 ноября пермяки и гости города смогут увидеть спектакль "Сын" Российского академического молодежного театра (РАМТ), получившего "Золотую маску" за "Лучшую мужскую роль второго плана". А завершит программу фестиваля 1 декабря еще одна постановка РАМТ "Душа моя Павел" - одна из последних премьер режиссера и художественного руководителя театра Алексея Бородина.

О "Золотой маске"

Российская национальная театральная премия "Золотая маска" была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства. "Золотая маска" - это также российский театральный фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России.

Соорганизатором фестиваля в Перми выступает Пермский академический Театр-Театр при поддержке Министерства культуры Пермского края, ПАО "Сбербанк" и платежной системы "Мир", а также ПАО СК "Росгосстрах", ОАО "РЖД" и АФК "Система".