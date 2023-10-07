В России кассовые сборы авторского кино сократились почти в два раза с 2019 года

Они составили 156 млн рублей

ГЕЛЕНДЖИК, 7 октября. /ТАСС/. Сборы российского артхаусного и арт-мейнстримного кино в 2023 году составляют 156 млн рублей. В 2019 году за этот же период он достигали 289 млн рублей, рассказал продюсер, глава издания "Бюллетень кинопрокатчика" Дмитрий Литвинов.

На кинофестивале "Маяк" он представил презентацию о состоянии авторского кино в России в последние годы, назвав цифры "очень маленькими и неутешительными". Пандемийный 2020 год в статистику не вошел. Количество таких проектов также заметно сократилось - с 31 в 2019 году до 18 в 2023 году.

Еще одной проблемой является небольшое количество кинотеатров в стране, готовых показывать артхаус. "50 только кинотеатров показывают авторские фильмы. Это, конечно, обидно, а, с другой стороны, понятно. Почему они должны ставить в прокат те картины, которые дают два-три человека на сеанс, пять в лучшем случае. Но надо понимать, что с аудиторией нужно работать", - сказал он.

Как рассказал Литвинов, посещаемость авторского кино в 2023 году составляет 500 тыс. человек. В 2019 году эта цифра достигала более 1 млн человек.

При этом, по словам исполнительного директора компании "Кинопрайм" Антона Малашева, стоимость производства авторского кино выросла на 20-50 млн рублей за последние два года. "Сейчас это 70-120 млн в зависимости от сценария. <…> 50-70 млн было два года назад", - сказал он.

Лидеры проката и популяризация артхауса

Эксперт рассказал, что топ-20 по сборам за 2022-2023 годы среди артхауса возглавила картина "Казнь", на втором месте - "Снегирь", на третьем - "Айта", прокатное удостоверение у которой было отозвано в сентябре, на четвертом - "Клипмейкеры", на пятом - "Межсезонье".

По мнению Литвинова, одним из направлений популяризации авторского кино в России могут стать тематические передачи на телевидении, как "Закрытый показ".

27 сентября Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта" режиссера Степана Бурнашева. Картина была самым кассовым якутским фильмом и собрала в прокате свыше 25 млн рублей.

О кинофестивале

Кинофестиваль "Маяк" стартовал в Геленджике 5 октября. Он продлится до 9 октября. Организатором кинофестиваля является Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм". Он начал свою работу в 2019 году и был учрежден Романом Абрамовичем. Фонд поддержал производство более 70 российских фильмов, многие из которых участвовали в программах и получили призы международных кинофестивалей в Каннах, Венеции, Локарно, Берлине и Роттердаме.

В жюри "Маяка" создатель и глава студии "Профит" Игорь Толстунов, который спродюсировал картины "Подмосковные вечера", "Ворошиловский стрелок", "Сердце Пармы", "Вор", "Все умрут, а я останусь" и многие другие. В состав жюри также вошли актеры Данила Козловский, Анна Чиповская, художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик и продюсер Лев Карахан, режиссер и сценарист Алексей Попогребский. Козловский не приехал на фестиваль и "будет работать на удаленке", как рассказали организаторы на церемонии открытия.