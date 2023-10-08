В Петербурге пройдет международный фестиваль скрипки

Как сообщили в "Петербург-концерте", автором и идейным вдохновителем мероприятия выступил народный артист России Сергей Стадлер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский международный фестиваль скрипки состоится в городе с 8 по 16 октября. Он пройдет под девизом "В честь Давида Ойстраха" - скрипача, которому посвящали свои произведения Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Арам Хачатурян.

"Автор и идейный вдохновитель фестиваля - скрипач и главный дирижер Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, народный артист России Сергей Стадлер - соберет на лучших академических сценах выдающихся музыкантов и талантливых молодых исполнителей. Среди ведущих - Граф Муржа, Максим Федотов, Николай Мадоян, Гайк Казазян", - рассказали в пресс-службе "Петербург-концерта".

На вечере-открытии в Большом зале Екатерининского собрания Сергей Стадлер исполнит мировую премьеру посвященной ему Фантазии для скрипки с оркестром, написанную петербургским композитором Георгием Жеряковым. В концерте под управлением Павла Петренко примут участие скрипачи нового поколения, лауреаты IV Всероссийского музыкального конкурса Михаил Усов, София Яковенко, Мария Лундина и Александр Папушев.

Программу фестиваля составили семь музыкальных событий в Большом зале Филармонии, Эрмитажном театре, Мальтийской капелле и Меншиковском дворце. На афише праздника - Второй скрипичный концерт Дмитрия Шостаковича, посвященный Давиду Ойстраху, и Поэма для скрипки с оркестром Евгения Светланова памяти ушедшего скрипача. Среди музыкальных редкостей - сочинения основоположника российского скрипичного исполнительства Ивана Хандошкина, о котором с восхищением отзывались его современники.

Заключительный концерт 16 октября будет проведен совместно со Всемирным клубом петербуржцев. Этот вечер напомнит о вкладе Петербурга в становление и развитие не только русской, но и мировой скрипичной школы.

Фестиваль пройдет при поддержке городского комитета по культуре и "Петербург-концерта".