Ансамбль "Донбасс" даст концерты в четырех городах Красноярского края

Как сообщили организаторы, в программу вошли представления на основе танцев народов мира

КРАСНОЯРСК, 8 октября. /ТАСС/. Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца "Донбасс" из Донецка в ноябре приедет на гастроли в Красноярский край и даст концерты в четырех городах региона. Ансамбль покажет номера на основе танцев народов, населяющих Донбасс, сообщила ТАСС пресс-секретарь коллектива Анна Роговская.

"В ноябре в Красноярском крае с концертами выступит Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца "Донбасс" из Донецка. Программа концерта "Многонациональный Донбасс" познакомит зрителей с культурой нашего региона, в котором проживают представители более 100 народностей. В программу вошли самые яркие номера из хореографического и вокального репертуара ансамбля: русский танец "Калинка", "Греческий танец", "Еврейский танец", "Цыганская кибитка", украинский танец "Гопак" и другие", - сообщили в филармонии.

Откроет концерт номер "Донбасские парни", которые показывает особенности шахтерской профессии.

По словам Роговской, всего в Красноярском крае ансамбль даст четыре концерта. "Один из концертов будет совместный с красноярским ансамблем танца Сибири имени Михаила Годенко. Он состоится 5 ноября. Остальные пройдут в городах Ачинск, Назарово и Шарыпово с 6 по 8 ноября", - пояснила Роговская. Представитель ансамбля отметила, что в Красноярский край приедет большая часть артистов ансамбля - 34 человека.

Гастроли коллектива организованы в рамках федеральной программы "Мы-Россия!" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК "Росконцерт".

Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца "Донбасс" был создан в 1937 году в городе Сталино (теперь это Донецк) композитором Зиновием Дунаевским как Шахтерский ансамбль песни и пляски. В годы Великой Отечественной войны выступал в формате концертной бригады, дав почти тысячу фронтовых концертов. В 2006 году ансамбль получил статус "Академический". Творческий состав ансамбля представлен балетной группой, солистами-вокалистами и эстрадно-симфоническим оркестром.