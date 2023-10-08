Умер экс-клавишник группы "Руки вверх" Владимир Капырин

Ему было 36 лет

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Бывший клавишник группы "Руки вверх" Владимир Капырин умер в Москве на 37-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Тело 36-летнего Владимира Капырина 5 октября нашел в его квартире на Ельнинской улице отец музыканта. Признаков насильственной смерти на нем обнаружено не было", - сказал собеседник агентства. По его словам, точная причина смерти устанавливается.

Владимир Капырин - джазовый пианист, лауреат различных джазовых фестивалей и конкурсов родился 1 марта 1987 года. Он несколько лет гастролировал с Сергеем Жуковым, исполняя клавишные партии группы "Руки вверх". Также Капырин выступал на живых концертах с Трофимом, сотрудничал с квартетом народного артиста РФ Алексея Кузнецова и группой "Харизма".