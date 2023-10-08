На "Маяке" представили новый фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова

В центре сюжета киноленты "Чума" оказалась проблема отцов и детей

ГЕЛЕНДЖИК, 8 октября. /ТАСС/. Фильм "Чума" Дмитрия Давыдова, снявшего картины "Пугало", "Молодость" и "Костер на ветру", показали на фестивале "Маяк". В центре сюжета оказалась проблема отцов и детей, передает корреспондент ТАСС.

За фильм "Пугало" режиссер получил главный приз на фестивале "Кинотавр", а за "Костер на ветру" был удостоен Гран-при международного кинофестиваля ImagineNative в номинации "Best Feature Drama" в Торонто. На премьеру в Геленджик он приехать не смог, так как сейчас находится по работе в Пусане, однако режиссер записал видеообращение к первым зрителям. "Фильм оказался сложным в плане съемок. Мы снимали в прошлом году. Времена сложные, поэтому скорее всего нужны такие фильмы", - сказал Давыдов.

Отец-одиночка Иван живет в якутском селе и зарабатывает изготовлением лодок. По соседству с ним живет другой отец-одиночка Влад, который постоянно унижает его. Иван скромный и добрый и никогда не отвечает обидчику, за что сын его презирает. Однажды он говорит ему, что было бы лучше, если бы Иван умер вместо матери. После того, как Влад избивает Ивана, чувство стыда за отца у подростка становится еще больше. Он решает проводить время с его обидчиком, чтобы не вырасти похожим на отца. У самого Влада отношения со своим сыном не проще, а после этой ситуации становятся еще напряженнее.

"После ковида должна начаться чума, подумали мы, поэтому поехали снимать фильм в Амгу, далекий якутский край", - рассказал продюсер Анатолий Сергеев, который представлял картину на фестивале. Вместе с ним в Геленджик приехали еще один продюсер фильма Кирилл Степанов, а также актер и режиссер Евгений Николаев, исполнивший роль Влада.

Николаев рассказал ТАСС, что рабочим названием фильма было "Омут", а свой сценарий Давыдов изначально предлагал ему для дебюта в полном метре. "Он мне изначально показывал сценарий. Мне предлагал этот сценарий как дебют, но я медлил, и он решил все-таки снять сам", - рассказал Николаев.