Новый фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова "Чума" выйдет в прокат в 2024 году

Продюсер Анатолий Сергеев отметил, что до этого времени картину ждет большая "фестивальная судьба"

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 8 октября. /ТАСС/. Выход в прокат нового фильма "Чума" якутского режиссера Дмитрия Давыдова запланирован на 2024 год. Ожидается, что до этого картину ждет большая "фестивальная судьба", рассказал ТАСС продюсер фильма Анатолий Сергеев.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале "Маяк" в воскресенье. "Прокат у нас в следующем году. Мы сейчас еще верим, что некоторая международная фестивальная прокатная судьба должна случиться. Честно, считаю, что у нас исключительный фильм. Можете относиться к нему как угодно, но я считаю, что это удача. Этот фильм особенный", - сказал он.

По словам Сергеева, прямо сейчас Давыдов находится в Пусане и обсуждает возможность показа своих картин на Берлинском фестивале. "Не секрет, что мы подавались в Канны, и Роттердам там был, и тот же Пусан, но почему-то везде возникали какие-то препоны. Венеция еще была. Мы слышали исключительно восторги <…>, но потом они отменили участие российского кино", - рассказал продюсер.

По словам Сергеева, Давыдов обычно очень быстро снимает кино. Эта картина не стала исключением. "Давыдов и компания, как я их называю, снимают обычно дней за 15. Так и получилось примерно с этим фильмом", - сказал он.

Фильм "Чума" рассказывает историю двух отцов-одиночек, которые живут по соседству в якутском селе. Влад (Евгений Николаев) постоянно унижает своего соседа - тихого и скромного Ивана (Георгий Бессонов). Когда он однажды избивает его, сын окончательно разочаровывается в Иване и начинает проводить время с обидчиком отца. В это же время отношения Влада с собственным сыном также становятся напряженнее. "Фильм про нашу жизнь. Без соплей. Про слабость и силу. И в чем вообще эта сила", - написал Давыдов в описании к фильму.

Ранее за картину "Пугало" режиссер получил главный приз на фестивале "Кинотавр", а за "Костер на ветру" был удостоен Гран-при международного кинофестиваля ImagineNative в номинации Best Feature Drama в Торонто.

О фестивале

Кинофестиваль "Маяк" стартовал в Геленджике в четверг. Он продлится до 9 октября. Организатором фестиваля является Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм". Он поддержал производство более 70 российских фильмов, многие из которых участвовали в программах и получили призы международных кинофестивалей в Каннах, Венеции, Локарно, Берлине и Роттердаме.

В жюри "Маяка" - создатель и глава студии "Профит" Игорь Толстунов, который спродюсировал картины "Подмосковные вечера", "Ворошиловский стрелок", "Сердце Пармы", "Вор", "Все умрут, а я останусь" и многие другие. В состав жюри также вошли актеры Данила Козловский, Анна Чиповская, художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик и продюсер Лев Карахан, режиссер и сценарист Алексей Попогребский. Козловский не приехал на фестиваль и "будет работать на удаленке", рассказали организаторы на церемонии открытия.