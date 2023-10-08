Сценаристка "Купе номер шесть" Любовь Мульменко представила свой фильм на "Маяке"

Одну из главных ролей в картине сыграла Елизавета Янковская

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 8 октября. /ТАСС/. Премьера картины "Фрау" Любови Мульменко с Елизаветой Янковской в главной роли прошла на фестивале "Маяк", передает корреспондент ТАСС.

Главный герой Ваня (Вадим Королев) называет всех женщин "фрау", а его самая большая мечта - жениться на хорошей девушке. Ему не везет в личной жизни, но однажды он знакомится с балериной Кристиной (Янковская) и думает, что теперь никогда не будет одинок. Но в действительности все выходит иначе.

"Эта картина о том, что иногда расставание - это хэппи-энд, и нельзя с кем-то начать отношения, чтобы заткнуть дыру в себе. <…> У меня есть книжка рассказов, там есть рассказ "Фрау". Он сильно отличается от фильма - там похожий герой, но совсем другая героиня, и их отношения приводят к другим результатам. В общем, я экранизировала свой собственный рассказ", - рассказала режиссер ТАСС. Даты выхода фильма в прокат пока что нет, добавила она.

Исполнители главных ролей не смогли приехать на премьеру, но записали видеообращения. Янковская подошла к этому оригинально - написала стихотворение, посветив его Мульменко, и прочитала его, стоя на стуле. Съемки проходили в Перми. Там родились Мульменко и Королев.

Это вторая режиссерская работа Мульменко. В 2021 году вышел в прокат ее полнометражный фильм "Дунай". Она также написала сценарии к картинам "Верность", "Купе номер шесть", сериалам "Красные браслеты" и "Деффчонки" (третий сезон).

О кинофестивале

Кинофестиваль "Маяк" стартовал в Геленджике в четверг. Он продлится до 9 октября. Организатором фестиваля является Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм". Он поддержал производство более 70 российских фильмов, многие из которых участвовали в программах и получили призы международных кинофестивалей в Каннах, Венеции, Локарно, Берлине и Роттердаме.

В жюри "Маяка" - создатель и глава студии "Профит" Игорь Толстунов, который спродюсировал картины "Подмосковные вечера", "Ворошиловский стрелок", "Сердце Пармы", "Вор", "Все умрут, а я останусь" и многие другие. В состав жюри также вошли актеры Данила Козловский, Анна Чиповская, художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик и продюсер Лев Карахан, режиссер и сценарист Алексей Попогребский. Козловский не приехал на фестиваль и "будет работать на удаленке", рассказали организаторы на церемонии открытия.