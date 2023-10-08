В Пскове представили единственный в мире спектакль со слепоглухими актерами

Постановку показали на церемонии закрытия всероссийского фестиваля для людей с особенностями развития "Другое искусство"

ПСКОВ, 8 октября. /ТАСС/. Документальный спектакль "Прикасаемые", который является единственной в мире профессиональной постановкой, где задействованы слепоглухие актеры, представили впервые в Пскове на церемонии закрытия всероссийского фестиваля для людей с особенностями развития "Другое искусство". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

"Сегодня состоялось уникальное событие - на закрытии фестиваля "Другое искусство" представили зрителям документальный спектакль "Прикасаемые". Это единственная в мире профессиональная постановка, в которой участвуют слепоглухие и зрячеслышащие актеры. Спектакль является номинантом престижной театральной премии "Золотая маска". Показ состоялся при аншлаге, вызвал очень большой интерес со стороны жителей и гостей Пскова, где он представлен впервые", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что эта постановка является одним из самых известных спектаклей центра "Инклюзион" - театрального направления Фонда поддержки слепоглухих "Со-единение". Идея создания спектакля принадлежит худруку Театра наций Евгению Миронову. Постановка идет с переводом на русский жестовый язык, а также с субтитрами.

"Уникальность этой постановки в том, что "Прикасаемые" представляет собой так называемый спектакль-конструктор, который меняется от показа к показу. В основе постановки - жизненные истории каждого из его участников, рассказанные на разных языках: русском, английском, жестовом языке, а также на языке пластики тела. И причем это не только истории о грустном: ведь артисты рассказывают со сцены о своей счастливой любви, о мечтах и успехах. Кроме того, они рассказывают о том, каково это - слушать музыку, танцевать и просто жить при отсутствии слуха и зрения", - пояснила собеседница агентства.

О фестивале

Фестиваль "Другое искусство" проходил в Пскове на протяжении трех дней. В нем приняли участие творческие коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда. Гости фестиваля смогли посетить выставки, мастер-классы по изобразительному и театральному искусству, хореографии, вокалу, жестовому пению и библиотечному делу.

В рамках фестиваля была организована работа выставки декоративно-прикладного искусства "Ищите свет внутри себя" членов псковского регионального отделения "Всероссийского общества глухих". Кроме того, в Пскове работала уникальная выставка "Вот тебе моя рука", которая представляет собой результат совместной работы двух школ для детей с особыми образовательными потребностями: псковского Центра лечебной педагогики и школы "Рурталь" из Германии.