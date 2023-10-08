Герман-младший заявил, что российские фильмы стали похожи друг на друга

По мнению режиссера, исключением является якутский кинематограф

ГЕЛЕНДЖИК, 8 октября. /ТАСС/. Режиссеры авторского кино в России все реже занимаются визионерством - все фильмы похожи друг на друга. Исключением является только якутский кинематограф, считает российский режиссер Алексей Герман-младший.

"На мой взгляд, сейчас неприятную вещь скажу, у нас все меньше и меньше в авторском кино визионерства за исключением якутского кино. Наше кино, на мой взгляд, как правило, становится очень похожим друг на друга", - сказал он на деловой сессии фестиваля "Маяк".

При этом, по мнению режиссера, талантливых актеров и операторов в России достаточно, но режиссеры слишком мало внимания уделяют сюжетам и новаторству. "Авторское кино должно быть интереснее, смелее, необычнее и более экспериментальным. <…> В Якутии, как ни странно, в среднем уровень кино гораздо выше", - сказал Герман-младший.

Кинофестиваль "Маяк" стартовал в Геленджике в четверг. Он продлится до 9 октября. Организатором фестиваля является Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм". Он поддержал производство более 70 российских фильмов, многие из которых участвовали в программах и получили призы международных кинофестивалей в Каннах, Венеции, Локарно, Берлине и Роттердаме.

В жюри "Маяка" - создатель и глава студии "Профит" Игорь Толстунов, который спродюсировал картины "Подмосковные вечера", "Ворошиловский стрелок", "Сердце Пармы", "Вор", "Все умрут, а я останусь" и многие другие. В состав жюри также вошли актеры Данила Козловский, Анна Чиповская, художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик и продюсер Лев Карахан, режиссер и сценарист Алексей Попогребский. Козловский не приехал на фестиваль и "будет работать на удаленке", рассказали организаторы на церемонии открытия.

Всего на фестивале будет показано 11 картин.