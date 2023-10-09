Фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат в России

Второе место занял боевик "Неудержимые-4"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российская биографическо-приключенческая драма "Повелитель ветра" стала лидером кинопроката в РФ, собрав 121,3 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 5 по 8 октября.

В основу сценария легла история кругосветного полета, который Федор Конюхов совершил в 2016 году, поставив мировой рекорд. Путешественник стартовал в Австралии и пролетел вокруг Земли всего за 11 дней 4 часа 20 минут. Главную роль в фильме исполнил Федор Бондарчук, который также является генеральным продюсером "Повелителя ветра".

Американский боевик "Неудержимые-4" занял второе место, собрав 29 млн рублей. Фильм режиссера Скотта Во рассказывает об отряде самых опасных в мире наемников, выполняющих разнообразные задания - от спасения заложников до свержения диктаторов. Роли в картине исполнили Джейсон Стэйтем, Сильвестр Сталлоне, Фифти Сент, Меган Фокс и другие.

На третьем месте - американская комедия "Дурные деньги", собравшая 21,3 млн рублей за выходные. Основой сценария "Дурных денег" стала книга "Антисоциальная сеть" писателя Бена Мезрича. Фильм рассказывает о самых обычных людях, которым удалось обыграть опытных богачей из самых влиятельных финансовых кругов. Роли в фильме исполнили Сет Роген, Пол Дано, Себастиан Стэн, Шейлин Вудли и другие.