Продюсеры заявили, что якутское кино перестало быть низкобюджетным

Такие фильмы привлекают внимание, заявил один из создателей картины "Чума" Кирилл Степанов

ГЕЛЕНДЖИК, 9 октября. /ТАСС/. Инвесторы начали вкладывать "серьезные деньги" в якутские картины. Они перестали быть низкобюджетными благодаря росту популярности, рассказали ТАСС продюсеры нового фильма якутского режиссера Дмитрия Давыдова "Чума".

Фильм был представлен на кинофестивале "Маяк", который проходит в Геленджике с 5 по 9 октября.

"Денег, конечно, стало больше. Надо отдать должное Дмитрию Давыдову и Степану Бурнашеву, которые популяризировали якутское кино. Оно привлекает внимание, появились инвесторы, которые уже сегодня вкладывают серьезные деньги. Я не скажу, что бюджет отличается от бюджета московских картин. Эта ситуация уже прошла, вы можете заметить, что и качество картин стало гораздо выше", - рассказал продюсер Кирилл Степанов.

По его мнению, у якутского кино огромный потенциал. "Я думаю, что якутское кино еще удивит, и удивит не раз. Я вам это гарантирую", - сказал он.

По словам продюсера Анатолия Сергеева, раньше съемки якутских картин были низкобюджетными, режиссеры делали все самостоятельно, а актеры часто получали лишь обещания процента от заработанных денег. Теперь кино вышло на новый уровень и по этому показателю. "Когда якутские кинематографисты снимали сами, они экономили на всем - сами исполняли кучу обязанностей, могли мотивировать своих актеров процентами от успеха в прокате", - объяснил он.

Однако раскрывать информацию о бюджете новой картины Давыдова они не стали. Лишь отметили, что "гораздо больше", чем у "Айты" Степана Бурнашева, бюджет которой составил 4 миллиона рублей.