Якутская короткометражка "Кукушка" получит полнометражную версию

Картина находится на этапе постпродакшна

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Режиссер короткометражного фильма "Кукушка" Евгений Николаев, чья работа была отмечена на нескольких крупных фестивалях, снял полнометражную версию картины. Сейчас идет постпродакшн, рассказал ТАСС Николаев.

"Мой фильм находится на этапе постпродакшна. Он в жанре якутская мистика. В прошлом году мы снимали короткометражную версию моего фильма. Он до сих пор гуляет по фестивалям - на днях он должен быть в Торонто, в Париже был, "Дух огня", "Горький fest", - рассказал он.

По словам Николаева, полный метр получит такое же название, как и короткометражка - "Кукушка".

На фестивале "Горький fest" работа Николаева получила сразу две награды - за лучшее изобразительное решение и лучшую режиссуру. На "Духе огня" режиссер получил приз за лучший дебютный короткометражный фильм. Продюсером картины выступал другой якутский режиссер Дмитрий Давыдов ("Пугало", "Молодость", "Костер на ветру").