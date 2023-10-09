В Кириллов вернули отреставрированное "Распятие" XVIII века из затопленной церкви

Скульптура попала в музей из Никольской городецкой Преображенской церкви в деревне Власово

ТАСС, 9 октября. Деревянную скульптуру "Распятие" конца XVIII века вернули после реставрации в Кирилло-Белозерский музей-заповедник. Скульптура попала в музей из Никольской городецкой Преображенской церкви в деревне Власово, которая вместе с многочисленными деревнями оказалась затоплена во время строительства Волго-Балтийского канала, сообщили ТАСС в музее.

"Этот памятник имеет особую историческую ценность. Экспонат происходит из Никольской городецкой Преображенской церкви 1798 года создания, которая в свое время находилась в деревне Власово Кирилловского муниципального округа - на острове Федосьин Городок, рядом с селом Горицы. Во время строительства Волго-Балтийского канала в зоне затопления оказались многочисленные территории, деревни и памятники, среди которых была и церковь в селе Власово. Наши потомки никогда бы не узнали о том, что в регионе была такая деревня и храм, если бы не слаженная работа музейщиков прошлого столетия, которые успели вывезти некоторые экспонаты из церкви до затопления. Среди них и это деревянное Распятие", - привела пресс-служба слова генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

По словам заместителя директора музея Светланы Смирновой, скульптуру отреставрировали в Костромском филиале Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И. Э. Грабаря. Предмет поступил туда с утратами - не имелось левой руки, диска нимба, посередине были трещины.

Редкие распятия дошли до нашего времени без повреждений, отметила научный сотрудник музея Елена Щурина. Размер скульптуры предопределял ее применение. Монументальные распятия устанавливали на полу храма или в навершие иконостаса. Миниатюрные - размещали на панихидном столике, в киотах вместо икон. Размер распятия из Власова - 180 на 118 на 30 см. Сейчас полностью отреставрированную и восстановленную скульптуру готовят для представления в экспозиции "Красота резного образа", которая находится в помещении Казенной палаты ансамбля монастыря.