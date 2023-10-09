В Гнесинке в 2024 году впервые пройдет международный конкурс пианистов

Его проведение запланировали с 28 января по 2 февраля

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Первый Московский международный конкурс пианистов имени Гнесиных пройдет в Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных с 28 января по 2 февраля 2024 года. Он будет приурочен к празднованию 150-летия со дня рождения пианистки и педагога Елены Гнесиной, прием заявок на участие открывается 9 октября, сообщил ТАСС ректор РАМ имени Гнесиных Александр Рыжинский.

"Московский международный конкурс пианистов имени Гнесиных - одно из важнейших событий юбилейного концертного сезона, посвященного Елене Фабиановне, имя которой неразрывно связано с историей отечественной и мировой фортепианной педагогики. Он пройдет впервые с 28 января по 2 февраля. Я надеюсь, что этот конкурс откроет новые имена артистов, продолжающих сегодня традиции Елены Гнесиной", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе академии уточнили, что смотр организуется с целью выявления молодых талантов и призван способствовать развитию их творческого потенциала. В нем могут принимать участие пианисты в возрасте от 14 до 30 лет. "К участию приглашаются учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, студенты и выпускники музыкальных училищ, колледжей и вузов, а также выпускники профессиональных образовательных учреждений сферы культуры", - говорится в сообщении. Смотр пройдет по двум возрастным категориям: I категория - 14-18 лет, II категория - 19-30 лет.

Жюри и награды

В состав жюри конкурса входят деятели культуры, пианисты и профессора фортепианных факультетов высших музыкальных учебных заведений России и зарубежных стран: профессор Миланской консерватории имени Дж. Верди Винченцо Бальцани (Италия), народный артист РФ профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Владимир Овчинников, основатель и художественный руководитель Международного фортепианного конкурса Orbetello Джулиано Адорно (Италия) и другие.

Подать заявку на участие можно с 9 октября до 15 декабря 2023 года (включительно). Участники, которые займут первые три места в каждой возрастной категории, станут обладателями звания лауреатов I, II и III степеней, а также денежного приза от 40 тыс. до 100 тыс. рублей. Отмечается, что участники II возрастной категории, прошедшие в финал и не получившие звания лауреата, станут обладателями звания дипломанта конкурса. "Обладатель Гран-при (один для всех категорий) получит 150 тыс. рублей, а также сольный концерт в одном из залов РАМ в течение следующего концертного сезона", - уточнили в пресс-службе.

Смотр проходит при поддержке грантов мэра Москвы.

По указу президента России Владимира Путина в 2024 году пройдут мероприятия в честь празднования 150-летия со дня рождения Елены Гнесиной. Кроме того, с 1 сентября 2023 года лучшие студенты российских вузов, обучающиеся по направлению "Музыкальное искусство", будут получать персональную стипендию имени Елены Гнесиной. Ежемесячную выплату в размере 15 тыс. рублей будут получать 11 студентов в течение 12 месяцев.