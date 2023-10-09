Путин обсудит с Любимовой развитие культуры в новых регионах

Пресс-секретарь Дмитрий Песков обратил внимание, что президент традиционно уделяет сфере культуры большое внимание

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, обсудит с ней в том числе развитие культурной среды в новых регионах. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин работает в Кремле. "Сегодня будет несколько встреч, совещаний у президента. Одна из них будет с министром культуры Ольгой Любимовой", - сказал представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что Путин традиционно уделяет сфере культуры большое внимание. "Новые задачи у министерства культуры [есть], связанные с новыми регионами. Традиционно президент сейчас на всех встречах этот вид информации требует у своих собеседников. Ожидаем, что эти темы будут подниматься и сейчас", - добавил он.

Другие встречи у президента будут непубличными.