Награждение пройдет 19 ноября на исторической сцене Мариинского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. VIII Национальная оперная премия "Онегин" объявила шорт-лист номинантов в восьми конкурсных номинациях. Лучших певцов и лучшие оперные премьеры наградят 19 ноября на исторической сцене Мариинского театра.

"В этом году у нас добавились два региона - Ростов и Магнитогорск, и теперь практически все оперные театры России входят в орбиту премии. Замечательные оперные певцы в региональных театрах показывают, что оперное искусство в нашей стране живо не только в столицах", - сказал журналистам учредитель и генеральный продюсер премии "Онегин" Игорь Тарасов.

Решением экспертного совета премии в шорт-лист попали Новосибирский государственный театр (НОВАТ), "Урал опера балет", Нижегородский государственный театр, Михайловский театр Санкт-Петербурга, МАМТ имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко, "Башопера" (Уфа), "Геликон-опера" (Москва), камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера", а также "Донбасс-опера" с постановкой "Князь Игорь". Всего было рассмотрено 103 заявки претендентов из 16 регионов.

Всего конкурсных номинаций - восемь: "Дебют (Женщины)", "Дебют (Мужчины)", "Примадонна", "Мастер сцены", "Гость" (за участие в оперной постановке в качестве приглашенной звезды), "Роль второго плана", "Состав" (за совместимость и взаимодействие участников постановки на сцене), "Событие". Есть и специальный приз зрительских симпатий "Фаворит" по итогам голосования на сайте премии.

Во внеконкурсных номинациях "Легенда", "Концертмейстер/ Коуч", "Душа оперы", "Музыкальный руководитель" и других премию "Онегин" традиционно вручают выдающимся деятелям оперного мира в знак признания их заслуг.

Приглашение принять участие в масштабном гала-концерте 19 ноября принял итальянский бас Ферруччо Фурланетто, солист "Ла Скала", "Метрополитен-оперы", Лондонской королевской оперы и каммерзингер Венской государственной оперы.

О премии

Национальная премия "Онегин" была учреждена в 2016 году. За семь лет ее лауреатами стали более 70 оперных певцов и певиц, режиссеров и концертмейстеров, художественных руководителей театров. Статуэтки в номинациях "Состав" и "Событие" получили театры из разных регионов РФ. Президентом премии "Онегин" является народная артистка России Хибла Герзмава.