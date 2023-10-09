Посещаемость показов российских фильмов в кинотеатрах выросла вдвое с 2020 года

Их уже посмотрели 87 млн зрителей, сообщила министр культуры Ольга Любимова

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российское кино в кинотеатрах в 2023 году уже посмотрели 87 млн зрителей, это вдвое больше, чем в 2020 году, когда отечественные фильмы посмотрели 42,5 млн человек, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Очень многих волновала судьба российских кинотеатров: как же у нас получится вообще прожить без американского кино, что российский зритель не очень любит российское кино. В 2020 году на российское кино ходило 42,5 млн зрителей, а теперь, в 2023 году - 87 млн. Для нас это очень важная цифра и показатель, потому что мы знаем, что невозможно загнать в кинотеатр силой. Невозможно развесить рекламу на улицах города какого-то плохого фильма, на который потом бы пошли: это складывается именно из сарафанного радио", - сказала она на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Любимова отметила, что, несмотря на страхи закрытия кинотеатров в стране, их стало больше. "На данный момент осуществляется показ в 5 550 кинотеатрах, а из них мы создали еще отдельную государственную сеть, хотя говорили, что это рудименты, зачем нужна государственная сеть, все только в бизнес и так далее. Тем не менее это невероятно важное пространство в муниципалитетах в рамках национального проекта - 200 залов в год. К 2024 году [откроются] почти 1,5 тыс. кинозалов, где мы формируем самые разные репертуарные, очень интересные программы", - добавила министр.