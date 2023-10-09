Лидер "ДДТ" проходит обязательный курс реабилитации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда в сентябре, он проходит курс реабилитации. Об этом сообщается на официальном сайте концертов коллектива.

"Группа "ДДТ" вынуждена сообщить, что Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда. Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года", - говорится на сайте. В сообщении отмечается, что Шевчук чувствует себя хорошо.

Сообщается также о переносе ранее запланированных концертов группы на новые даты. Так, выступление в Тель-Авиве состоится 6 января 2024 года, в Белграде - 10 января, Лимассоле - 11 мая, в Дубае - 3 января.