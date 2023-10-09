Путин обсудил с Любимовой деятельность Минкультуры в новых регионах

Глава ведомства доложила об открытии почти 1 600 детских школ искусств и 77 музеев

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с министром культуры России Ольгой Любимовой деятельность Минкультуры в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

"Ольга Борисовна, давайте начнем с того, что в регионах происходит по линии вашего министерства", - отметил президент в начале беседы. Любимова, в свою очередь, доложила главе государства о том, что в новых субъектах уже открыто около тысячи библиотек и домов культуры, почти 1 600 детских школ искусств и 77 музеев.

Глава ведомства добавила, что, когда министерство начинало работу, на четыре региона было два работающих кинозала. "Два кинозала на четыре [региона]?" - переспросил Путин. Сейчас, по словам Любимовой, в субъектах открыт 51 кинотеатр.

Министр культуры также отметила, что ведомство развивает детские центы. Она обратила внимание, что теперь у семей есть возможность отвести ребенка на дополнительные занятия, и это "очень правильный рывок вперед". "Я понимаю", - отметил в ответ президент.

Кроме того, Путин изучил презентацию Минкультуры, обратив внимание на открытый 5 сентября музеем-заповедником "Петергоф" Краеведческий музей в ЛНР.

Также Любимова доложила президенту о планах открыть музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и музейно-театральный квартал "Бахрушинский музей" в центре Москвы. Помимо этого, глава Минкультуры рассказала о поддержке российского кино и росте количества зрителей. "Посещаемость все равно больше чем в два раза увеличилась", - подчеркнул Путин.