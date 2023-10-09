СМИ: Краснодарский край обустроил в Херсонской области археологический детский центр

Херсонское агентство новостей сообщило, что очередь в него расписана на месяцы вперед

ГЕНИЧЕСК, 9 октября. /ТАСС/. Краснодарский край в рамках шефской помощи Херсонской области обустроил в краеведческом музее Геническа детский центр "Древняя Фанагория: мифы об археологии и наука". Об этом в понедельник сообщило Херсонское агентство новостей.

"Мы расписываем с детьми амфоры, даже лепим их сами. В формате 3D смотрим фильмы о том, какие артефакты были найдены в Фанагории. Детям, конечно, нравится. Это необычно, новые методы: развивается моторика", - сообщило агентство со ссылкой на сотрудницу музея.

Уточняется, что участие в мастер-классах принимают дети из всех школ Геническа, а очередь в детский центр расписана на месяцы вперед. Мастер-классы просят организовать и для взрослых жителей Херсонской области.