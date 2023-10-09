Вышел трейлер фильма "Майор Гром: Игра"

Режиссером картины выступил Олег Трофим

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" выпустил тизер-трейлер блокбастера "Майор Гром: Игра" - продолжения экранизации комиксов о майоре петербургской полиции Игоре Громе от российского издательства Bubble. Ролик опубликован на официальных страницах "Кинопоиска" в YouTube и "ВКонтакте".

Действие в новом фильме развернется спустя чуть больше года после событий фильма "Майор Гром: Чумной доктор". Санкт-Петербург оправился от потрясений, Сергея Разумовского поместили в психиатрическую лечебницу, а Игорь Гром стал главной знаменитостью в городе. Идиллию нарушает появление в городе злодея, который называет себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в игру, в которой на кону оказываются жизни обычных людей.

Режиссером картины "Майор Гром: Игра" стал Олег Трофим, работавший как над фильмом "Майор Гром: Чумной доктор", так и над его приквелом "Гром: Трудное детство". К своим ролям вернулись Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко и Константин Хабенский. Главным местом действия остается альтернативный Санкт-Петербург, но в третьем фильме о майоре Громе появятся сразу несколько новых персонажей - наследник оружейной империи Август ван дер Хольт в исполнении Матвея Лыкова, его телохранитель Отто Шрайбер в исполнении Андрея Трушина и генерал-лейтенант полиции Мария Архипова, которую в картине сыграла Ольга Сутулова. Также в "Игре" снялись стендап-комики Евгений Чебатков и Андрей Атлас.

Точная дата выхода картины в кино пока не называется. Ранее сообщалось, что премьера запланирована на 2024 год.

О "Майоре Громе"

Сценарий первого фильма - "Майор Гром: Чумной доктор" - создан по мотивам оригинального комикса издательства Bubble. В центре сюжета оказывается майор полиции Игорь Гром, который работает в Санкт-Петербурге. Выдающиеся способности делают его идеальным полицейским, пока однажды на его пути не встает человек в маске чумного доктора. Картина вышла в кино весной 2021 года, в том же году она заняла 20-ю строчку в рейтинге самых просматриваемых на стриминговом сервисе Netflix. В 2023 году в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" вышел приквел "Гром: трудное детство", рассказывающий о событиях за 20 лет до встречи с чумным доктором, схватке с боссом криминального мира Анубисом и Константине Громе, воспитавшем будущего героя.