Фильмом закрытия "Маяка" стала картина от создателей "Купе номер 6"

Это полнометражный дебют ученицы режиссеров Бориса Хлебникова и Алексея Попогребского

ГЕЛЕНДЖИК, 9 октября. /ТАСС/. Картина "Каникулы" Анны Кузнецовой стала последним фильмом кинофестиваля "Маяк". Продюсерами выступили Наталья Дрозд и Юсси Рантамяки, а оператором - Яни-Петтери Пасси, которые работали над "Купе номер 6", передает корреспондент ТАСС.

"Это кино о том, как жить, если ты проиграл. В каких-то отношениях все чувствуют себя проигравшими. Мне всегда не нравилось кино про победы. Я за то, чтобы в слаглайнах писать, что это фильм про театральный кружок, который поехал на конкурс и проиграл. Это не спойлер, потому что все самое важное, что там происходит, происходит в маленьких жизнях всех этих людей", - рассказала она.

Это полнометражный дебют ученицы режиссеров Бориса Хлебникова и Алексея Попогребского. Кузнецова рассказала ТАСС, что идея снять этот фильм появилась еще в 2018 году. Ей хотелось рассказать историю о проигравших, а не о победителях, как это чаще всего бывает в кино.

По сюжету 12 школьников из калужского театрального кружка летят в Сочи на фестиваль. К детям приставлена строгая завуч Мария Генриховна (Полина Кутепова), а также молодая и инфантильная учительница-режиссер Таня (Дарья Савельева). Пока две совсем непохожие женщины пытаются найти общий язык, юные актеры переживают свои личные драмы, а репетиции оказываются под угрозой.

Закрытие фестиваля

В понедельник вечером жюри объявит победителей фестиваля "Маяк". Председателем жюри стал создатель и глава студии "Профит" Игорь Толстунов, который спродюсировал картины "Подмосковные вечера", "Ворошиловский стрелок", "Сердце Пармы", "Вор", "Все умрут, а я останусь" и многие другие. В состав жюри также вошли актеры Данила Козловский, Анна Чиповская, художник кино Надежда Васильева-Балабанова, кинокритик и продюсер Лев Карахан, режиссер и сценарист Алексей Попогребский. Однако Козловский не приехал на фестиваль и "работает на удаленке".

Жюри предстоит выбрать лучшие фильмы в номинациях "Гран-при кинофестиваля - лучший фильм", "Лучшая работа режиссера","Лучший сценарий", "Лучшая работа оператора", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль" и "Лучший дебют".

Кинофестиваль "Маяк" открылся в Геленджике 5 октября. Организатором кинофестиваля является Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм". Он начал свою работу в 2019 году и был учрежден Романом Абрамовичем. Фонд поддержал производство более 70 российских фильмов, многие из которых участвовали в программах и получили призы международных кинофестивалей в Каннах, Венеции, Локарно, Берлине и Роттердаме.