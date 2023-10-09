В Москве установят мемориальную доску писателю Юлиану Семенову

Главный редактор газеты "Московская правда" Шод Муладжанов выступил с инициативой включить произведения Семенова в школьную программу

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мемориальную доску в память о российском писателе и сценаристе Юлиане Семенове установят в Москве на Доме на набережной, где он жил. Об этом сообщил главный редактор газеты "Московская правда" и друг писателя Шод Муладжанов.

"Среди прочих мер по увековечиванию памяти Юлиана Семенова планируется открытие мемориальной доски на стене Дома на набережной на улице Серафимовича, 2. Неожиданно возникла бюрократическая стенка на пути реализации этой задумки, но надо поблагодарить руководство Москвы, которое в итоге прислушалось к мнению общественности, журналистов, писателей и работникам внешней разведки. Решение принято, мемориальная доска уже изготавливается. Думаю, что в обозримом будущем мы побываем на открытии этой мемориальной доски", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС по случаю презентации книги "Юлиан Семенов. Семнадцать мгновений весны. Кинороман с историей". Мероприятие приурочено к 30-й годовщине смерти писателя и 50-летию со дня выхода на экраны картины "Семнадцать мгновений весны".

Муладжанов также выступил с инициативой включить произведения Семенова в школьную программу. "Здесь уже говорилось, что господин Мединский рекомендует школьникам и подросткам читать Юлиана Семенова и так далее. Я последнее время пытаюсь любую возможность использовать для того, чтобы призвать читающую публику и коллег журналистов серьезно выступить за то, чтобы произведения Юлиана Семенова хотя бы в факультативном порядке вошли в школьную программу", - сказал он.

Как подчеркнул руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Иванов, Семенов своим творчеством сделал обществу прививку от нацизма, рассказал, в чем ужас этой идеологии.

По словам Иванова, Семенов "у каждого человека в нашей стране свой". "Мне было 14 лет, когда на экраны вышел первый фильм из этого сериала, - рассказал он. - Когда моему сыну исполнилось 16 лет, он попросил этот фильм в подарок на день рождения".

Семенов (1931-1993) - российский писатель и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1982). Автор повестей "17 мгновений весны", "Петровка, 38", "ТАСС уполномочен заявить", романа "Противостояние", сценариев к одноименным экранизациям. Основатель и главный редактор газеты "Совершенно секретно" (1989-1993). Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1976).