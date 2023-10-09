Театр сатиры 14 октября представит спектакль для детей "Дюймовочка"

В театре рассказали, что главным героем спектакля будет ребенок из настоящего времени, который хочет заниматься тем, что ему интересно, и который, несмотря на назидания родителей, исполняет собственные мечты

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьера музыкальной сказки Ганса Христиана Андерсена "Дюймовочка" по пьесе Ольги Ждановой (Браиловской) 1915 года состоится 14 октября на Детской сцене Театра сатиры, сообщила пресс-служба театра.

"Мы не отступали от текста 1915 года. Главная линия спектакля - свобода, полет и движение к мечте. Сказка Андерсена светлая, она дарит надежду на любовь - любовь внутри себя, любовь к внешнему миру - на вездесущую любовь. Вот почему наш спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым, на него можно и нужно приходить всей семьей", - привели в пресс-службе слова режиссера спектакля Арины Бессергеневой.

В пьесе Дюймовочка не попадает в страну эльфов. Как отметили в театре, главный герой спектакля - ребенок из настоящего времени, который хочет заниматься тем, что ему интересно, и который, несмотря на назидания родителей, исполняет собственные мечты.

Как рассказал художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров, в постановке наравне с молодыми артистами участвуют мастера сцены. "К своим ролям они относятся с большой любовью и трепетом, находят в персонажах новые черты, наполняя их юмором и раскрывая характеры совершенно с неожиданной стороны", - сказал худрук. По его словам, сказка предназначена, "по сути, для больших и маленьких детей".

Вместе с режиссером над спектаклем работали художник по свету Александр Краснодед, хореограф Анастасия Кондратьева. Музыку для постановки написал композитор, дирижер оркестра Театра сатиры Алексей Скипин. Над костюмами, декорациями и светопроекциями работала художник-постановщик Василиса Кутузова.

В спектакле в разных составах заняты Алина Воскресенская, Доната Нафикова, Татьяна Титова, Ксения Громова, Иван Михайловский, Сергей Колповский, Ольга Кузнецова, Ольга Суркова, Сергей Чурбаков, Денис Надточий, Екатерина Хлыстова, Валерия Моисеева и другие артисты. Премьерный показ также пройдет 15 октября.