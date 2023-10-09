Мариинка во главе с Валерием Гергиевым выступит в шести городах КНР

В списке городов - Пекин, Шанхай, Нанкин, Харбин, Тайюань и Чжухай

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Труппа Мариинского театра во главе с народным артистом России Валерием Гергиевым откроет 10 октября самые масштабные в истории коллектива китайские гастроли. До 5 ноября петербуржцы выступят в шести городах Китая с операми, балетами и симфоническими концертами, сообщила пресс-служба театра.

"Гастроли откроются балетом "Лебединое озеро" Петра Чайковского в Национальном центре исполнительских искусств Пекина. Здесь же на сцене Театра Тайху будет показан балет "Дон Кихот" Людвига Минкуса", - рассказали в пресс-службе.

Эти же балеты увидят затем зрители Нанкина, Тайюаня и Чжухая. Главные партии исполнят ведущие артисты балетной труппы Владимир Шкляров, Тимур Аскеров, Надежда Батоева, Оксана Скорик, Рената Шакирова, Константин Зверев, Филипп Степин, Мария Хорева и Никита Корнеев.

В списке городов - Пекин, Шанхай, Нанкин, Харбин, Тайюань и Чжухай.

Как отметили в пресс-службе, особо знаковыми станут гастроли оперной труппы. В Большом театре Шанхая 16-22 октября будет целиком показана сценически обновленная тетралогия Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунга". В спектаклях примет участие звездный состав исполнителей "вагнеровского репертуара" - Евгений Никитин, Михаил Векуа, Татьяна Павловская, Михаил Петренко, Юрий Воробьев, Анна Кикнадзе, Андрей Попов, Юлия Маточкина, Ирина Чурилова, Жанна Домбровская, Евгений Акимов, Анастасия Калагина, Елена Витман, Злата Булычёва, Оксана Шилова.

С 17 по 29 октября в четырех городах Китая состоятся девять концертов Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева. Музыканты исполнят фрагменты из классических балетов и опер, а также симфонии русских и зарубежных композиторов. Концертом 25 октября оркестр откроет новый зал Национального центра исполнительских искусств Пекина. Оркестр выступит также в Шанхае, Нанкине и Харбине.