Умер заслуженный деятель искусств России Михаил Голубович

Ему было 78 лет

ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств России, народный артист Луганской Народной Республики (ЛНР) Михаил Голубович умер в возрасте 78 лет после тяжелой болезни. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Луганская Народная Республика понесла невосполнимую утрату. После тяжелой болезни ушел из жизни заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист ЛНР, художественный руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной Михаил Голубович", - написал он.

Пасечник отметил, что "всю свою жизнь" Голубович посвятил культуре родного края. "Он искренне гордился тем, что живет и работает в Донбассе, неутомимо прославлял свою землю в разных странах и на разных континентах", - сообщил он.

Глава республики также выразил соболезнования родным и близким Голубовича.

В августе президент РФ своим указом присвоил Голубовичу звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".