В Дельфийских играх стран СНГ в Киргизии приняли участие около 600 человек

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов отметил, что Дельфийские игры Содружества стали не столько соревнованием, сколько площадкой для обмена опытом и творческой лабораторией

БИШКЕК, 9 октября. /ТАСС/. Около 600 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет приняли участие в состоявшихся в Киргизии семнадцатых по счету молодежных Дельфийских играх стран СНГ. Об этом объявлено на церемонии завершения мероприятия в Бишкеке.

Победителями и призерами в номинациях фортепиано, скрипка, изобразительное искусство, академическое пение, сольное народное пение, эстрадное пение и народный танец, а также в фестивальных категориях - народные инструменты, духовые инструменты и художественные ремесла стали представители России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана. Все они были отмечены золотыми, серебряными и бронзовыми наградами.

Способности конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли более 30 деятелей искусств, профессоров и докторов искусствоведения из стран СНГ.

"Культурное разнообразие СНГ является нашей гордостью и сокровищницей, которые мы должны сохранить, развивать и передать молодому поколению", - заявил во время проведения игр министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов. По его мнению, состоявшиеся в республике Дельфийские игры Содружества стали не столько соревнованием, сколько площадкой для обмена опытом и творческой лабораторией. При этом он отметил, что именно культура всегда занимала особое место в жизни народов СНГ.

Решение о проведении в Киргизии 17 Дельфийских игр принято Советом глав правительств государств Содружества 29 мая 2020 года.